Светлана Журова отреагировала на отстранение российских фигуристов и конькобежцев Фото: с личной страницы в соцсети.

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под покровительством организации. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила это решение.

Она уверена, что допуск возможен только при условии, если результаты специальной военной операции устроят ISU. При этом организация не против выступления наших спортсменов, но пока не может принять самостоятельное решение. Поэтому продления устанавливаются на небольшой срок.

- Здесь нет ни грамма про спорт, исключительно ситуация на Украине, - говорит она NEWS.ru.

Пока Союз теряет деньги и чтобы хоть как-то минимизировать потери, надеется поскорее вернуть участников. Этим объясняются продления сроком на три месяца. Каждый раз есть надежда, что ситуация изменится.

- Если не изменится, то продлят еще на три месяца. Так и будут давать нам по три месяца, — заключила Журова.