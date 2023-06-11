Сенатор Ковитиди: Зеленский довел конфликт на Донбассе к столкновению НАТО и России Фото: REUTERS

Член конституционного комитета Совфеда РФ Ольга Ковитиди обвинила президента Украины Владимира Зеленского в захвате власти и доведении конфликта на Донбассе к состоянию прямого столкновения НАТО с Россией.

“Режим Зеленского никогда не думал о народе Украины. Обманув людей и захватив власть обещаниями о достижении мира и прекращении войны на Донбассе, Зеленский привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией”, — заявила Ковитиди агентству РИА Новости.

Также она подчеркнула, что украинская власть причинила своему народу очень много горя, а недавно своих граждан Зеленский и вовсе “решил затопить вместе с домашними животными и домами.” При этом, по ее словам, народ Украины уже не верит президенту Зеленскому и хочет мира, а ситуация для украинских властей усугубляется отсутствием успехов ВСУ на поле боя.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с киевским режимом бесперспективны, поскольку Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России.

Президент России Владимир Путин отмечал, что передача Британией танковых снарядов с обедненным ураном является прямым показателем готовности Запада продолжать конфликт с Россией до последнего украинца.