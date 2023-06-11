Аксенов: в Крыму приостановлено движение поездов из-за повреждения полотна Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов в воскресенье, 11 июня, проинформировал о приостановке движения поездов в Кировском районе региона. По его словам, произошло это из-за повреждения железнодорожного полотна.

«В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для устранения повреждения потребуется порядка 3-4 часов. По его словам, для пассажиров поездов организуют трансфер с помощью автобусов.

Аксенов также подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, и призвал жителей полуострова сохранять спокойствие.

Напомним, ранее стало известно о сходе с рельсов 15 грузовых вагонов в Алексеевском городском округе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Он также отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Позже Юго-Восточная железная дорога сообщила о частичном восстановлении железнодорожного движения после схода грузовых вагонов.