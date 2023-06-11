Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья японского Хоккайдо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На севере Японии в воскресенье, 11 июня, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом проинформировало метеорологическое управление страны.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в Тихом океане у южной части острова Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 140 километров под океанским дном.

В ведомстве добавили, что данных о пострадавших и разрушения не поступало. Нет и угрозы цунами. В то же время землетрясение на себе почувствовали жители префектуры Хоккайдо, а также северной части острова Хонсю.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в четверг, 1 июня 2023 года, в центральной части Сахалина зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители ощутили подземные толчки в 09:44 по местному времени (01:44 по мск). По данным МЧС России, жертв и разрушений из-за землетрясения не было.