SuperJob: россияне стали меньше ревновать мужей и жен к коллегам по работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне стали меньше ревновать мужей и жен к коллегам по работе. Про чувство ревности говорят только 15% женщин и 19% мужчин. Но сцены ревности закатывать решается не каждый. Опрос сервиса по поиску работы SuperJob, показал, что только один из трех опрошенных может признаться своей второй половинке в том, что страдает от ревности.

Среди женщин о своих чувствах готова честно говорить каждая девятая (11%), а 4% предпочитают молчать. Чаще всего чувство ревности проявляется в возрастной категории от 35 до 44 лет.

Мужчины чаще испытывают мучительное чувство, каждый пятый признается, что ревновал жену или девушку к сослуживцам. Открыто говорить о проблеме решаются 12% респондентов мужского пола. Ревность чаще проявляется у опрошенных в возрасте до 34 лет - 22%, а вот в старшем возрасте только 15% говорят об этом.

Общая тенденция такова, что число ревнивцев среди мужчин и женщин снижается. В 2019 и 2021 годах показатели были выше. При этом россияне по-прежнему считают, что ревность – это проявление недоверия свой второй половинке, пишет "Газета.Ru".

За первую половину 2023 года в России сократилось число вакансий с удаленной работой, об этом сообщили аналитики рекрутинговой компании Superjob. На смену ей постепенно приходит гибридный режим работы, в рамках которого офис нужно посещать хотя бы несколько раз в неделю. Психолог психолог онлайн-платформы «Грань.РФ» Анастасия Корнеева рассказала РИАМО, как вернуться к труду в офисе без стресса.

Кстати, только 30% россиян не занимаются другими делами при работе из дома. 42% тех, кто работает удаленно, выходят в течение рабочего дня в магазин, 31% может уехать из дома по делам, передает Москва 24.

При этом, сотрудник на удаленке должен обладать хорошей самодисциплиной и уметь эффективно организовывать время. Если нет контроля руководителя, специалист может расслабиться и не выполнять обязанности, передает "360".