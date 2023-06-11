Отравившаяся напитком “Мистер сидр” 17-летняя школьница умерла в больнице

В Кургане 17-летняя школьница скончалась от употребления продукции "Мистер сидр"

Департамент здравоохранения Курганской области сообщил о смерти жительницы города Шумиха, недавно госпитализированной в больницу с отравлением алкогольным напитком. Девушка была доставлена в тяжелом состоянии в областную детскую больницу имени Красного Креста 4 июня.

“Врачи до последнего боролись за жизнь девушки”, — отметили в ведомстве, добавив, что точную причину смерти покажет вскрытие, но основной причиной вероятнее всего является избыток метанола в организме.

Сайт KP.RU рассказывал, что 17-летняя школьница из Кургана отравилась напитком “Мистер Сидр” и скончалась больнице не приходя в сознание. "КП-Челябинск" сообщал, что у нее один за другим отказывали органы, а началось все с отека мозга.

Напомним, Минздрав России сообщил, что в результате отравления алкогольным напитком “Мистер сидр” в России умер 31 человек, а также 97 пострадали.

Владельцу производства суррогатного алкоголя, которым отравились в Поволжье, избрали меру пресечения. Бизнесмена Анара Гусейнова отправили под стражу.

Позже стало известно, что данный алкогольный напиток мог быть изготовлен из спирта, похищенного со склада МВД в Самарской области. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, кражу выявили в ходе установления каналов поступления сырья для отравленного сидра.