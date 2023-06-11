Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 11 июня 2023 года

Воздушная тревога объявлена по всей Украине Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в воскресенье, 11 июня, по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным сервиса, сначала сигналы прозвучали в восточных регионах страны, а также в Киеве. Позже воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 июня воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области, а 4 июня сигналы звучали по всей территории страны.

Также сообщалось, что ночью 9 июня в Одесской области прогремели взрывы.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.