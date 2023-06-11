Эпидемиолог Лебедев: при купании в водоемах можно подхватить холеру и гепатит А Фото: Влад Комяков

При купании в озерах есть риск заразиться серьезными инфекционными заболеваниями. Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил, что можно в воде подхватить гепатит А, холера, брюшной тиф, паратифы А и Б.

Гепатит А или болезнь Боткина поражает печень. Болезнь встречается преимущественно в жарких странах и регионах с низким уровнем гигиены. Поможет от проблемы вакцинация.

Самым опасным заболеванием является холера. Также через воду могут передаваться крайне опасные брюшной тиф, паратифы А и Б.

Безопасное купание может быть только в специально отведенных для этого местах. Если есть табличка «Купаться запрещено!», то не стоит этим пренебрегать. Возможно, качество воды оставляет желать лучшего.

Если после купания изменилось самочувствие, повышение температуры, кожная сыпь – это может свидетельствовать о развитии заболевания.

- Нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Не стоит заниматься самолечением по советам знакомых и интернета, – заключил Лебедев в беседе с "Газетой.Ru".

А там, где есть утки, домашняя птица, гуси и даже чайки, в воде водятся паразиты церкарии. Это личинки гельминтов водоплавающих птиц, передает Rt.

Паразиты в человеческом организме могут привести к дефициту питательных веществ, а также к жизнеугрожающим состояниям. Определить наличие паразитов в организме может только врач по результатам анализов крови и кала, пишет газета "Известия".

Погода в Центральной России позволит купаться ближе к концу июня, приблизительно с 20-х чисел, передает "360".