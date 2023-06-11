IT-эксперт Журавлев: мошенники могут использовать телефоны россиян для спам-атак Фото: Виктор ШПАКОВ

Пользование пиратскими сайтами несет в себе много риском безопасности. Просмотр контента на таких ресурсах приводит к потере личных данных. В мошенники может подключиться к вашему устройству, чтобы добывать криптовалюту.

- Многие пиратские сайты предлагают поставить различные скрипты в браузер, которые позволят более просто пользоваться пиратским ресурсом. Такой скрипт может передать пиратам номер банковской карты или иную чувствительную информацию, -говорит руководитель IT-эксперт Станислав Журавлев.

Пользователь может даже не заметить, что стал жертвой мошенников. Преступники используют гаджет жертвы для спам-атак или обогащения на крипторынке.

- Пользователь может ни о чем не подозревать и только недоумевать из-за быстрого разряда батареи ноутбука или смартфона, — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Обращаясь к сайтам, где размещен нелегальный контент, нужно соблюдать хотя бы минимальную безопасность не давать разрешение на внесение изменений в систему со стороны внешних программ и использовать современный антивирус.

Ранее, доцент кафедры информационных технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что мошенники могут отомстить своим потенциальным жертвам, если обман не удался. Они могут звонить знакомым жертвы от ее имени, говорить оскорбления или сообщать порочащие факты. Для этого мошенники используют технологию подмены номера, объяснил специалист, передает ФАН.

А вот в разгар лета ожидается всплеск мошеннической активности в сфере туризма. Это связано с тем, что достаточно большая категория людей в этом отпускном сезоне, оценив стоимость поездок, будет ожидать горячих предложений и возможного снижения цен, пишет газета "Известия".