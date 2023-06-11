Экс-министр Шотландии задержана по делу о финансировании националистов

Sky news: экс-министра Стерджен задержали по делу о финансировании нацпартии Шотландии Фото: REUTERS

Телеканал Sky News сообщил, что полиция Шотландии задержала бывшего первого министра страны Николу Стерджен по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП).

“Сегодня, в воскресенье, 11 июня 2023 года, 52-летняя женщина была задержана в качестве подозреваемой в связи с продолжающимся расследованием финансирования <...> Шотландской национальной партии”, — сообщили на официальном сайте полиции Шотландии.

В апреле издание The Times отмечало, что некоторые члены ШНП считали “неизбежным” задержание Стерджен за финансирование партии. По этому же делу ранее был задержан ее муж и исполнительный директор ШНП Питер Мюрелла, которого обвиняют в незадекларированном беспроцентном заеме в размере более 100 тысяч фунтов на нужны партии.

Сайт KP.RU рассказывал про Шотландскую национальную партию и ее бывшую главу Николу Стеджен, которая недавно анонсировала референдум о независимости родного края от Великобритании, но внезапно ушла в отставку, а на ее место пришел выходец из Пакистана Хамза Юсаф.