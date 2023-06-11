Посол в Австрии Любинский: Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции

Посол Любинский: Запад проиграл в своей игре в антироссийские санкции Фото: Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что план Запада разрушить российскую экономику санкционным давлением провалился, и Запад все сильнее проигрывает России и в стратегическом и в экономическом плане.

“Россия всегда подчеркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику. Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане”, — заявил Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.

Он отметил, что подобное мнение высказывают и независимые эксперты и финансовые институты. Также он напомнил, что санкции Запада даже по прогнозам МВФ ударят по странам Европы больше, чем по России.

“В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций”, — сказал Любинский.

Напомним, недавно глава Федеральной резервной системе США уже дал оценку эффективности антироссийских санкций. Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя ФРС Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России.

При этом издание Bloomberg сообщило, что Минфин США только недавно решил создать полноценную структуру, которая будет изучать побочные последствия и непредвиденные эффекты введенных санкций.

Также недавно директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подтвердила, что тенденция отказа от использования американской валюты началась на фоне беспрецедентных антироссийских санкций. По ее словам, доверие многих стран в мире к доллару постепенно утрачивается, а многие из них начали постепенно уходить от применения доллара в международных расчетах.