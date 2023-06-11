Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут пожертвовать Зеленским, чтобы скрыть свои преступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн допустил, что американские власти могут пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с подрывом российских газопроводов “Северные потоки” и подрывом Каховской ГЭС.

“Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение”, — отметил он в интервью Стивену Гарднеру.

Макговерн считает, что Вашингтон понимает неспособность Киева добиться успеха в текущем конфликте, поэтому перекладывает вину за подрыв “Северных потоков” на украинцев, а позже по такой же схеме может обвинить украинцев и в подрыве Каховской ГЭС.

Таким образом, он считает, Белый дом пытается минимизировать риск ядерного конфликта с Россией.

“Они понимают, что Россия их превосходит в обычных и, возможно, в стратегических отношениях”, — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее обозреватель Newsweek Брендан Коул отмечал, что ближайшее время будет решающим для Киева в текущем конфликте. По его мнению, западные союзники Украины теряют терпение в ожидании успехов ВСУ на поле боя.

Министр обороны России Сергей Шойгу недавно заявил, что украинская армия с 4 мая активно пытается начать обещанное контрнаступление и всего за три дня потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.