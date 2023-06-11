Sada El-Balad: туристическое судно загорелось в Красном море у берегов Египта

Sada El-Balad: в Красном море у берегов Египта произошел пожар на туристическом судне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеканал Sada El-Balad сообщил, что 11 июня на борту туристического судна в Красном море произошел пожар. По данным канала, на судне находились 29 человек, 12 из которых – туристы из Британии.

Телеканал отметил, что возгорание произошло недалеко от курорта Марса-Алям, поэтому местные службы спасения оперативно отреагировали и смогли спасти и доставить на сушу всех находившихся на борту.

При этом телеканал Al Arabiya сообщает, что трое туристов из Британии в данный момент числятся пропавшими без вести. Канал отмечает, что официальные власти пока не комментировали данное происшествия, а причина возгорания до сих пор не ясна.

Напомним, несколько дней назад в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. Генеральное консульство РФ подтвердило смерть гражданина России и призвало россиян соблюдать все меры предосторожности во время нахождения в воде. После гибели россиянина от нападения акулы местные власти распорядились закрыть все пляжи Хургады.