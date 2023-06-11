Командир подразделения “Шторм Z” сообщил об отражении атаки ВСУ в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али сообщил, что группировка ВСУ численностью до 15 человек попыталась прорваться в районе южной окраины села Каменское в Запорожской области, но была отброшена российскими войсками.

“Была попытка прорыва обороны в районе южной окраины населенного пункта Каменское. Группа противника до 15 человек пыталась подойти к позициям наших парней, но была своевременно вскрыта силами 1-й особой стрелковой роты, остановлена и отброшена”, — сообщил военный ТАСС, добавив, что на запорожском направлении ВСУ несут серьезные потери в живой силе и технике.

Напомним, ранее глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что украинская армия проводит в Запорожской области попытки наступления на трех направлениях, однако эти атаки являются разведкой боем, а основные ударные резервы ВСУ еще не задействовали.

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов отмечал, что командования украинской армии вероятнее всего планирует прорыв обороны 58 армии в Запорожской области с целью выхода к Азовскому морю, а Вооруженным силам России в ближайшее время предстоит тяжелая работа по отражению наступления ВСУ на этом направлении.

При этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что Вашингтон уже не верит в возможный успех Киева на поле боя и может пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским для сокрытия своих преступлений, связанных с подрывом российских газопроводов “Северные потоки” и аварией на Каховской ГЭС.