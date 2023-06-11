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НовостиПолитика11 июня 2023 18:39

AFP: бойцы подразделения ВСУ лишились большей части БМП Bradley при наступлении

По их словам, из девяти машин не получила повреждения только одна
Сергей ЧИКОВ
AFP: бойцы ВСУ заявили, что лишились большей части БМП Bradley при наступлении

AFP: бойцы ВСУ заявили, что лишились большей части БМП Bradley при наступлении

Фото: Минобороны РФ

Бойцы подразделения украинской армии сообщили, что в ходе попыток контрнаступления они лишились большей части БМП Bradley, находившихся в их распоряжении.

“Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley”, — пишет Agence France-Presse, ссылаясь на сообщения бойцов ВСУ.

В статье уточняется, что из девяти машин были полностью разбиты 6, и всего одна не получила повреждений. При этом на вопрос издания об успешности этой операции военнослужащий ВСУ жестом показал отсутствие каких-либо достижений.

Напомним, 10 июня Минобороны России сообщало, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, 9 танков, 4 из которых Leopard, а также 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, и множество другой боевой техники.

Издание Wall Street Journal недавно сообщило, что бойцы украинской армии после начала контрнаступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупреждал, что оружие НАТО не спасет ВСУ от разгрома российской армией. Подполковник ВС США Дэниел Дэвис также считает, что украинская армия даже теоретически не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций, несмотря на смелые заявления президента Владимира Зеленского.