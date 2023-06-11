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НовостиПроисшествия11 июня 2023 20:01

Журналист Херш отказался предположить виновника в разрушении Каховской ГЭС

Он уточнил, что у него есть догадки на этот счет, однако в данный момент он не готов их озвучить
Сергей ЧИКОВ
Американский журналист Сеймур Херш отказался назвать виновника аварии на Каховской ГЭС

Американский журналист Сеймур Херш отказался назвать виновника аварии на Каховской ГЭС

Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что у него есть догадки насчет виновника подрыва Каховской ГЭС, однако в данный момент он не готов их озвучить публично.

“Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас”, — отметил Херш в эфире программы Джорджа Гэллоуэя на вопрос о вине России в этой катастрофе.

При этом военкор Александр Коц уже разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода катастрофа на Каховской ГЭС.

Американский журналист Стивен Брайен считает, что Владимир Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”. При этом сам Зеленский признал, что Киев не имеет доказательств причастности России к инциденту с Каховской ГЭС.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

По предварительным данным председателя регионального правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, эта авария нанесла ущерб инфраструктуре региона более чем на 10 миллиардов рублей, а врио главы региона Владимир Сальдо сообщал, что как минимум 77 жителей затопленных районов были госпитализированы.