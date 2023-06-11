Американский журналист Сеймур Херш отказался назвать виновника аварии на Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что у него есть догадки насчет виновника подрыва Каховской ГЭС, однако в данный момент он не готов их озвучить публично.

“Я не готов говорить об этом. У меня есть идея, и мне кажется, я понимаю, что произошло, но я не хочу говорить вам о своих догадках прямо сейчас”, — отметил Херш в эфире программы Джорджа Гэллоуэя на вопрос о вине России в этой катастрофе.

При этом военкор Александр Коц уже разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода катастрофа на Каховской ГЭС.

Американский журналист Стивен Брайен считает, что Владимир Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”. При этом сам Зеленский признал, что Киев не имеет доказательств причастности России к инциденту с Каховской ГЭС.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

По предварительным данным председателя регионального правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, эта авария нанесла ущерб инфраструктуре региона более чем на 10 миллиардов рублей, а врио главы региона Владимир Сальдо сообщал, что как минимум 77 жителей затопленных районов были госпитализированы.