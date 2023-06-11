Херш: Больше половины населения Земли поддерживают спецоперацию России Фото: EAST NEWS

Больше половины населения мира поддерживает спецоперацию России на Украине, при этом США, напротив, утратили доверие к себе, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

«Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна», - сказал журналист в эфире авторской программы Джорджа Гэллоуэя.

Херш подчеркнул, что «значительно больше, чем половина населения Земли поддерживают Россию» в ее конфликте на Украине.

По его словам, США, напротив, «утратили доверие к себе в мире».

Как писал сайт KP.RU, ранее в данной программе Сеймур Херш заявил, что у него есть догадки насчет виновника подрыва Каховской ГЭС, однако пока он не готов их озвучить публично.

8 июня американский журналист Стивен Брайен сообщил, что Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом «остановить русских».

При этом сам Зеленский признавал, что Киев не имеет доказательств причастности России к инциденту с Каховской ГЭС.