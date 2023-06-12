Вице-премьер Мантуров едва не попал под удар ВСУ в Херсонской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров едва не попал под удар украинских боевиков в Херсонской области, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство.

«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», - уточнили в Минпромторге.

Представитель ведомства подтвердил информацию, что Мантуров был в том месте, которое ВСУ обстреляло британскими ракетами Storm Shadow.

Отмечалось, что, когда стало известно о нахождении министра Мантурова в регионе, в украинских пабликах стали угрожать «достать» вице-премьера.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня произошло частичное разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Киев ответственным за подрыв сооружений Каховской ГЭС и классифицировал это преступление Украины как террористический акт.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции ВСУ «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи Запада.

Тем временем, главный экономист Института распределения продуктов питания Британии Джеймс Уолтон заявил, что частичное разрушение Каховской ГЭС может отрицательно повлиять на цены на продукты в Великобритании.