Рогов: В Мелитополе прозвучал взрыв, сработала ПВО Фото: REUTERS

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В 00:02 в городе прозвучал взрыв», - написал Рогов.

Он уточнил, что, по предварительным данным, сработала ПВО.

О подробностях произошедшего инцидента политик пообещал сообщить позже.

Как писал сайт KP.RU, 4 июня Рогов сообщал, что в Мелитополе прогремел взрыв.

13 мая в результате мощного взрыва, произошедшего в Мелитополе, несколько районов остались без электроснабжения. Указывалось, что без электроснабжения оставались Микрорайон, Ханда и Красная Горка.

Специалисты работали над восстановлением подачи электроснабжения, горожан просили сохранять спокойствие.

Кроме того, в начале июня украинские боевики ночью обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня, выпустив четыре ракеты.