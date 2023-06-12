Рогов: В Мелитополе прозвучал взрыв, сработала ПВО
Фото: REUTERS
В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В 00:02 в городе прозвучал взрыв», - написал Рогов.
Он уточнил, что, по предварительным данным, сработала ПВО.
О подробностях произошедшего инцидента политик пообещал сообщить позже.
Как писал сайт KP.RU, 4 июня Рогов сообщал, что в Мелитополе прогремел взрыв.
13 мая в результате мощного взрыва, произошедшего в Мелитополе, несколько районов остались без электроснабжения. Указывалось, что без электроснабжения оставались Микрорайон, Ханда и Красная Горка.
Специалисты работали над восстановлением подачи электроснабжения, горожан просили сохранять спокойствие.
Кроме того, в начале июня украинские боевики ночью обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня, выпустив четыре ракеты.