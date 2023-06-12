В Австралии в аварии автобуса погибли не менее 10 человек

В Австралии в аварии автобуса погибли не менее 10 челове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере десять человек погибли, 11 пострадали в результате крушения автобуса на юго-востоке Австралии, об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

«По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 11 были доставлены в больницу вертолетом и автотранспортом», - сказано в сообщении.

Отмечалось, что экстренные службы работают на месте происшествия. Водителя разбившегося автобуса полиция доставила в больницу для обследования.

Как писал сайт KP.RU, 3 июня в Индии скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шалимар - Коромандель сошел с рельсов. Несколько вагонов упали на соседний путь, и через несколько минут в них врезался другой пассажирский состав. Затем последовало еще одно столкновение, с грузовым поездом.

На место катастрофы прибыло более 200 карет скорой помощи. Выжившие пассажиры оказывали помощь спасателям.

Сообщалось, что в результате крушения поездов погибло почти 300 человек. Эта катастрофа стала одной из самых страшных произошедших в Индии.