АвтоВАЗ будет наказывать дилеров, завышающих цены на автомобили Lada Фото: info.avtovaz.ru

АвтоВАЗ пообещал сурово наказать дилеров, завышающих цены на автомобили Lada, об этом сообщило издание Motor.ru со ссылкой на пресс-службу автозавода.

В компании заявили, что после публикации в СМИ материала о необоснованном повышении цен на Vesta NG проводится проверка в отношении трёх дилерских центров в Москве - «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком».

Отмечалось, что если факты завышения цен подтвердятся, то к автосалонам применят штрафные санкции.

Автозавод подчеркнул, что наказанием для нерадивых дилеров может стать сокращение квот на поставку новых автомобилей или полный разрыв дилерских соглашений.

АвтоВАЗ призвал своих клиентов помогать в борьбе с недобросовестными дилерами.

Как писал сайт KP.RU, АвтоВАЗ по итогам 2022 года стал лидером продаж в России, через дилерскую сеть было реализовано 188 645 новых автомобилей Lada. Подчеркивалось, что в планах автоконцерна на 2023 год произвести не менее 400 тысяч машин и запустить весной производство модели LADA Vesta нового поколения.

Напомним, 23 ноября 2022 года началось серийное производство на заводе «Москвич» кроссоверов «Москвич 3». Цена за кроссовер «Москвич-3» начиналась от 1 970 000 рублей.