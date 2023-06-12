Аксенов: Движение поездов возобновилось на поврежденном участке дороги в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено», - написал Аксенов.

Глава региона поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, участвовавших в устранении повреждений.

Как писал сайт CRIMEA.KP.RU, в воскресенье, 11 июня, в Кировском районе Крыма было восстановлено движение поездов.

Ранее, в связи с повреждением железнодорожного полотна в Кировском районе приостанавливали движение поездов.

Глава региона Аксенов подчеркивал, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.

Напомним, 10 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе. Он отмечал, что пустой состав следовал до станции одного из предприятий.