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НовостиОбщество11 июня 2023 23:24

Аксенов: Движение поездов возобновилось на поврежденном участке дороги в Крыму

В Кировском районе Крыма восстановлено движение поездов
Сергей ГАПЧУК
Аксенов: Движение поездов возобновилось на поврежденном участке дороги в Крыму

Аксенов: Движение поездов возобновилось на поврежденном участке дороги в Крыму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено», - написал Аксенов.

Глава региона поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, участвовавших в устранении повреждений.

Как писал сайт CRIMEA.KP.RU, в воскресенье, 11 июня, в Кировском районе Крыма было восстановлено движение поездов.

Ранее, в связи с повреждением железнодорожного полотна в Кировском районе приостанавливали движение поездов.

Глава региона Аксенов подчеркивал, что для пассажиров организуют трансфер автобусами.

Напомним, 10 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Алексеевском городском округе. Он отмечал, что пустой состав следовал до станции одного из предприятий.