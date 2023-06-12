Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным сервиса, тревога в этих областях была объявлена в течение трех минут с 02:33 по 02:36.

Как писал сайт KP.RU, вечером 11 июня воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Указывалось, что сначала сигналы прозвучали в восточных регионах страны, а также в Киеве, затем воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

10 июня воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствовали данные онлайн-карты.

9 июня украинские СМИ сообщали, что в Харькове прогремел взрыв.

Ночью 8 июня несколько взрывов прогремели в украинском городе Сумы после того, как на территории региона была объявлена воздушная тревога в ночь на 8 июня

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.