В Харькове прогремели взрывы
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В Харькове ночью прогремело несколько взрывов, об этом сообщило украинское агентство ТСН.
Издание отмечало, что по предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны.
Других подробностей инцидента не сообщалось.
В Харьковской и еще в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога.
Как писал сайт KP.RU, ночью, 12 июня, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Днем 9 июня в Харькове прогремел взрыв. Украинские СМИ заявляли, что взрыв произошел, предположительно, за пределами города. Незадолго до взрыва в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.
4 июня в Харькове прогремело несколько взрывов, сообщало украинское издание.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.