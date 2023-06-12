В Харькове прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Харькове ночью прогремело несколько взрывов, об этом сообщило украинское агентство ТСН.

Издание отмечало, что по предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны.

Других подробностей инцидента не сообщалось.

В Харьковской и еще в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ночью, 12 июня, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Днем 9 июня в Харькове прогремел взрыв. Украинские СМИ заявляли, что взрыв произошел, предположительно, за пределами города. Незадолго до взрыва в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

4 июня в Харькове прогремело несколько взрывов, сообщало украинское издание.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.