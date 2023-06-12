Глава Союза украинцев в Польше Скорка: У беженцев начались проблемы из-за русского языка

Глава Союза украинцев в Польше Скорка: У беженцев с Украины начались проблемы из-за русского языка Фото: REUTERS

Отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски, об этом заявил Guardian президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.

Глава Союза отметил, что у некоторых жителей Польши вызывает негативную реакцию присутствие в стране русскоязычных украинцев.

Скорка уточнил, что поляки, которые хотели помочь беженцам, были «встревожены», узнав, что украинцы продолжали говорить по-русски.

«Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», - подчеркнул Скорка.

Как писал сайт KP.RU, 3 июня портал Lublin112 заявил, что украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей, об этом написал.

Подчеркивалось, что изначально с беженцами не было никаких проблем и люди даже не обращали на них внимание, но позже стали происходить «шокирующие события».

В марте историк, президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста заявил, что Варшава должна значительно сократить материальную поддержку украинских беженцев.

Он назвал текущую поддержу беженцев «безумными политическими решениями», принятыми командой премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого «в отрыве от экономических реалий».

Историк отмечал, что именно эти решения привели к серьезным проблемам.