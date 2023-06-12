Советник Пушилина Гагин: ВСУ сконцентрировались для удара на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСУ сконцентрировали группировки в районах Угледара и Авдеевки с перспективой удара на этих направлениях, об этом сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Наиболее активные и горячие сейчас Угледарский и Авдеевский участки. Сейчас они рассматривают перспективным именно донецкое направление», - заявил Гагин.

Советник отметил, что ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, «они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении».

«Все атаки ВСУ сейчас купируются силами РФ», - подчеркнул Гагин.

Как писал сайт KP.RU, 1 июня Ян Гагин заявил, что провал ВСУ в Артемовске сломал украинскую армию, которая теперь не способна вести полномасштабное контрнаступление.

По его словам,в Артемовске было сковано большое количество живой силы и техники ВСУ, поэтому после взятия города российскими войсками Киев перенес контрнаступление в медиасферу.

9 июня Гагин сообщил, что ВСУ около месяца назад пытались провести перегруппировку войск в населенном пункте Марьинка. Однако данные планы своевременно были раскрыты разведкой российской армии.