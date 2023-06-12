Российская авиация ударила по бригаде ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская авиация нанесла удар по выдвинувшимся на БМП военнослужащим 67-й мехбригады ВСУ на краснолиманском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ», - отметил Савчук.

Он подчеркнул, что ударом армейской авиации противник понес значительные потери в личном составе и технике.

Офицер добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30, три позиции 120-миллиметровых минометов и автомобиль подвоза боеприпасов ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, российская группировка отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском.

Кроме того, в районе Красногоровки был уничтожен склад боеприпасов киевского режима.

Ранее военнослужащие подразделения украинской армии сообщили, что в ходе попыток контрнаступления они лишились большей части БМП Bradley, находившихся в их распоряжении.

Напомним, 10 июня Минобороны России сообщило, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, 9 танков, 4 из которых Leopard, а также 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley.