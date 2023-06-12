Что произошло в ночь на 12 июня

Группировка «Юг» отразила атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка отразила атаку противника на Соледаро-Артемовском направлении и сорвала попытку ВСУ провести разведку боем на Лисичанском. Также параллельно с этим российскими бойцами районе Красногоровки был уничтожен склад боеприпасов киевского режима.

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