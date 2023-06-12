SIPRI: ядерные державы наращивают мощь из-за общей геополитической напряженности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ядерные державы, в том числе Россию и США, стали активно модернизировать свои арсеналы. Это следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отмечает, что на фоне украинского конфликта увеличивается число развернутых ядерных боеголовок.

Как сообщает SIPRI, члены неофициального «ядерного клуба» (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, а также Северная Корея и Израиль) имели на своем вооружении 12 512 единиц ядерного оружия, совокупно. При этом примерно две тысячи единиц ядерного оружия, как отмечается, в основном российского и американского, находятся в постоянной боевой готовности.

По данным института, США остаются лидерами среди стран с развернутым ядерным оружием, имея 1770 боеголовок. Следом идет Россия с 1674 боеголовками, а третье и четвертое место принадлежат Франции (280 боеголовок) и Великобритании (120 боеголовок).

Уточняется, что значительный рост объемов ядерного вооружения отмечен в Китае, где в прошлом году число боеголовок выросло с 350 до 410, однако, по планам, арсенал будет расширяться и далее. Об аналогичных планах заявляли в Великобритании, Пакистане и Индии.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон заинтересован в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав (США, России, Китая, Великобритании и Франции), а также постоянных членов Совбеза ООН.