АвтоВАЗ рассказал о планах по объему экспорта на 2023 и 2024 годы

Фото: info.avtovaz.ru

АвтоВАЗ собирается в текущем году экспортировать до 15 тысячи автомобилей Lada. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил РИА Новости гендиректор компании Максим Соколов.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования», - сообщил гендиректор компании.

Соколов заявил, что у АвтоВАЗ есть сборочное производство в Узбекистане, а также в Казахстане, которые готовы к запуску, однако на данный момент нужно принять определенные меры по техническому регулированию

Как заявил глава компании, в случае принятия этих, цифра по экспорту возрастет. По его словам, на сегодняшний день она составляет около 10 тысяч автомобилей, однако может увеличиться на 50%, а 2024 году в компании собираются экспортировать примерно 50 тысяч автомобилей.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что АвтоВАЗ собирается наказать дилеров, завышающих цены на автомобили Lada.