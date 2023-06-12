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НовостиЭкономика12 июня 2023 4:59

АвтоВАЗ рассказал о планах по объему экспорта на 2023 и 2024 годы

АвтоВАЗ планирует экспортировать 50 тысяч автомобилей Lada в 2024 году
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фото: info.avtovaz.ru

Фото: info.avtovaz.ru

АвтоВАЗ собирается в текущем году экспортировать до 15 тысячи автомобилей Lada. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил РИА Новости гендиректор компании Максим Соколов.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования», - сообщил гендиректор компании.

Соколов заявил, что у АвтоВАЗ есть сборочное производство в Узбекистане, а также в Казахстане, которые готовы к запуску, однако на данный момент нужно принять определенные меры по техническому регулированию

Как заявил глава компании, в случае принятия этих, цифра по экспорту возрастет. По его словам, на сегодняшний день она составляет около 10 тысяч автомобилей, однако может увеличиться на 50%, а 2024 году в компании собираются экспортировать примерно 50 тысяч автомобилей.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что АвтоВАЗ собирается наказать дилеров, завышающих цены на автомобили Lada.