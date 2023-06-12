Ведущая Sky News Панахи высмеяла визит Байдена на военную базу в Северной Каролине Фото: REUTERS

Ведущая Sky News Australia Рита Панахи высмеяла визит президента США Джо Байдена на военную базу в штате Северная Каролина, особенно отметив момент, когда американский лидер потерялся в пространстве.

«Посмотрим на лидера свободного мира, человека, занимающего самый влиятельный пост на земле, - президента США Джо Байдена ... К сожалению, все прошло не очень хорошо … Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным», - заявила она.

Телеведущая отметила, что ситуация «не улучшилась», когда американский лидер начал говорить, или, по ее словам, «по крайней мере, попытался это сделать». Панахи заявила, что был показан отрывок, где глава Белого дома с трудом находит какие-либо слова, указав также на неверное утверждение Байдена о том, что его сын Бо умер в Ираке, однако на самом деле Бо умер в США от рака.

«Посмотрите на эту речь и спросите себя, заслуживает ли этот человек занимать место в Овальном кабинете», - отметила журналист.

Напомним, накануне Байден в очередной раз упал. В этот раз он споткнулся на церемонии выпуска академии ВВС США. Президенту США помогли подняться сотрудники охранной службы, а позже Бывший медик Белого дома рекомендовал американскому лидеру использовать трость.