Экс-премьер Словакии Пеллегрини: склады оружия в Европе опустошены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По всей Европе склады оружия опустошены из-за помощи Украине, а на их восполнение может уйти от пяти до десяти лет. Такое заявление сделал бывший премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, а его слова привели на портале Pravda.

Он также подчеркнул, что на фоне истощения запасов вооружения Словакия больше не может оказывать военную помощь Украине.

При этом политик отметил, что сейчас поддержка Киеву открыла новые перспективы для всей европейской оборонной промышленности. Он объяснил, что если вооружение не закупается в самой Словакии, создавая рабочие места и принося стране доход, то в этом случае оружие закупят в соседней стране.

Несмотря на постоянную накачку Украины западным оружием, британские чиновники признают, что это никак не поможет Киеву добиться какого-либо результата. Они считают, что нынешние поставки не способны повлиять на ход конфликта.