Bloomberg: ряд банков США на грани банкротства из-за долгов по недвижимости Фото: REUTERS

Еще ряд банков Соединенных Штатов находятся на грани банкротства из-за долгов по коммерческой недвижимости. На данный момент она составляет 1,5 триллиона долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Также в издании отметили, что на этом фоне рынок торговой и офисной недвижимости на американском рынке может обвалиться на 40 процентов, что значительно увеличит риск дефолтов местных компаний, работающих в данном секторе экономики.

При этом аналитики утверждают, что главная проблема с выплатами кроется в том, что возрастающие процентные ставки сделали многие объекты недвижимости менее ценными на внутреннем рынке.

Эксперт Дон Фитцпатрик добавил, что кредитное сокращение неизбежно и ряд региональных банков наверняка ждет банкротство.

Ранее Илон Маск предрек сложный год для мировой экономики и банкротство большого количества компаний. Он считает, что сложности в экономике будут длиться не менее года.