ЦБ: долги россиян увеличились на 527 млрд рублей, превысив 30 трлн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам апреля 2023 года суммарная задолженность россиян выросла примерно на 13% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего год, или на 527 млрд рублей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Как уточняется, за в ходе апреля 2023 года суммарная задолженность граждан превысила 30 трлн рублей в денежном выражении, что выше размера государственных расходов, которые были предусмотрены федеральным бюджетом на текущий год, составляя 29,056 трлн рублей.

Отмечается, что суммарная задолженность российских граждан к концу апреля этого также превысила и доходы федерального бюджета за этот год, который составляет 26,13 трлн рублей.

Как сообщается, увеличение долгов россиян могло быть связано со смягчением требований банков к потенциальным заемщикам, а также ростом потребительской активности граждан в первом квартале этого года.

«Кредит населению заметно прирастал, возможно, из-за смягчений требований банков к заемщикам. Потребительская активность в I квартале 2023 года увеличилась, а склонность граждан к сбережениям - сократилась», - отмечается в публикации.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что ипотечным заемщикам будет упрощена реструктуризация кредитов в разных банках.