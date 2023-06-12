В ФРГ стартуют крупнейшие воздушные учения НАТО Air Defender Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии в понедельник, 12 июня, стартуют крупномасштабные учения Air Defender, в которых принимают участие военно-воздушные силы (ВВС) стран Североатлантического альянса. Об этом сообщается пресс-служба Бундесвера.

Уточняется, что в маневрах примет участие 250 самолетов и 10 тысяч военных из 25 государств. Как ожидается, на учения будут направлены многоцелевые истребители пятого поколения американского производства F-35.

Самолеты разных стран будут находиться в воздушном пространстве на севере, востоке и юге ФРГ, каждый из них сможет поддерживать смешанные воздушные операции.

Напомним, 3 июня этого года в Эстонии стартовали масштабные военно-морские учения Североатлантического альянса Baltops 23, в которых принимали участие более 30 боевых кораблей НАТО. Командующий Военно-морских сил (ВМС) республики коммодор Юри Саска заявил, что новые учения блока войдут в историю.