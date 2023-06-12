Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ и добровольческий отряд «Ахмат» подписали первый контракт, который определяет деятельность подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом в понедельник, 12 июня заявили в военном ведомстве.

Как сообщается, контракт позволяет министерству определять правовое регулирование, а также деятельность военнослужащих в зоне специальной военной операции. Кроме того, на добровольцев, а также членов их семей будут распространены меры социальной поддержки и защиты, предусмотренные для обычных военных.

«Состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения», - сказано в заявлении министерства.

Уточняется, что данный документ был подписан заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Алексеем Кимом и директором Российского университета спецназа Адамом Дашаевым.

Напомним, в начале июня этого года состоялся разговор президента России Владимира Путина с командиром «Ахмата» Апты Алаудиновым.

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