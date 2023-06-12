ЕС планирует хранить газ на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз планирует использовать украинские подземные газохранилища (ПГХ) для хранения европейского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает агентство, речь идет о Бильче-Волицко-Угерском хранилище, расположенном в 96 км от границы с Польшей. Данное ПГХ может вмещать до 17 млрд кубометров газа, а всего украинские хранилища вмещают до 30 млрд кубометров газа.

«Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», - уточнили в немецкой коммунальной компании RWE AG.

По данным агентства, хранение газа в украинских хранилищах будет возможно осуществить, если Европейский союз вмешается и «обеспечит защиту от потенциальных потерь, связанных с конфликтом».

Напомним в конце мая появилось сообщение о том, что биржевые цены на газ в Европе выросли на 10% после сообщения об остановке работы завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG в Норвегии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)