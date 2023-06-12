Премьер Японии Кисида: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая Фото: REUTERS

В Японии считают, что Украина находится под «ядерным зонтиком» КНР в соответствии с договоренностями Киева и Пекина в 2013 году. Такое заявление сделал премьер-министр Фумио Кисида в ходе дебатов в комитете нижней палаты.

— Отвечая на вопрос, защищена ли Украина "ядерным зонтиком", я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве, — сказал Кисида.

Он добавил, что в соглашении сказано, что Китай согласен предоставлять взаимные гарантии безопасности Украине в случае угрозы применения ядерного оружия при вторжении на их территорию.

Сам же договор был подписан во время визита тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в Китай, а с китайской стороны его подписал Си Цзиньпин.

При этом ранее стало известно, что Запад отказывается давать Украине гарантии безопасности, поскольку они находятся на противоположной чаше весов в членством страны в НАТО.

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