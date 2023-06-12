Депутат Бессараб предупредила о риске потери пособия на ребенка при отсутствии заявления Фото: Shutterstock

Член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о риске потери пособие на ребенка при некоторых условиях.

Парламентарий предупредила о возможной потере пособия на ребенка, если отсутствует повторное заявления на выплату, необходимое подать через год. Как она отметила, в льготе может быть отказано, если доход семьи изменился.

«Пособия устанавливаются на 12 месяцев … Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается … Сейчас порядок таков, потому что доход семьи может измениться, ребенок может вырасти», - отметила депутат в беседе с Ura.ru, уточнив, что такое правило распространяется на все детские пособия.

Бессараб также отметила, что получать пособие стало проще, поскольку появились единые сроки выплат.

Напомним, в мае этого года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет в России вырастет в следующем году до 49 тысяч рублей.