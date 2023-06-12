Глава Минобороны Украины Резников: создание «авиационной коалиции» — приоритет Фото: REUTERS

На грядущей встрече «Рамштайн» приоритетной темой для обсуждения будет создание «авиационной коалиции». Такое заявление сделал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своем Telegram-канале.

— В рамках заседания мы будем обсуждать подробности «авиационной коалиции». В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов, — подчеркнул Резников.

Он также отметил, что это очень сложная система, а помимо нее, Киев будет поднимать вопросы по усилению противовоздушной обороны Украины и другого вооружения в новых поставках. Резников также надеется, что в соседних странах откроются хабы, которые будут ремонтировать военную технику.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что оружие НАТО не спасет Украину от разгрома российской армией. Он предрек массовое уничтожение ВСУ, а также добавил, что ответственность за это будет на организаторах этого контрнаступления, которому все эксперты заранее пророчат провал.

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