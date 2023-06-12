В Израиле заявили об угрозе массового банкротства предприятий в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повышение процентных ставок по кредитам и рост стоимости продуктов питания может привести к негативным последствиям для экономики Израиля, где могут столкнуться с волной банкротств малых и средних предприятий, доля которых в стране составляет 99,5%. Об этом пишет Finance.walla, ссылаясь на отраслевых участников рынка.

Как сообщается, на данный момент в Израиле насчитывается примерно 320 тысяч малых и средних предприятий, а под угрозой краха могут оказаться некоторые отрасли израильской экономики, в том числе секторы недвижимости, пищевой промышленности, высоких технологий, а также другие. Отмечается, что риску банкротства подвержены не только малые, но и крупные предприятия.

По словам специализирующегося на банкротствах адвоката Шай Бар-Нира, многие израильские компании оказались в тяжелом положении в 2022 году, когда от многих потребовали начать возвращать средства, которые были предоставлены им в период коронавируса.

«Некоторые компании, например, также получили финансирование за счет кредита иностранного банка, который в последние месяцы стал дороже из-за растущих процентных ставок и растущего дефицита наличности», - отметил специалист.

Юридический консультант Исраэля Бехер заявил, что на данный момент малые предприятия Израиля в большей степени подвержены риску, чем крупные. По его мнению, предпосылкой к их банкротству может быть любой незначительный шок.

Напомним, накануне американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск заявил о сложном годе для глобальной экономики, предрекая банкротство многим компаниям.