В посольстве США в Москве сообщили, что следят за ходом дела Трэвиса Лика Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Москве следят за ходом дела арестованного Трэвиса Лика и присутствовали при предъявлении ему обвинения. Об этом рассказали РИА Новости в дипмиссии.

— Мы можем подтвердить, что Майкл Трэвис Лик был арестован и содержится под стражей в Москве. Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня, — сказали сотрудники посольства.

Также дипломаты сказали, что намерены и дальше следить за этим делом, а также подчеркнули, что главный приоритет Госдепа США и всех посольств — безопасность американских граждан в любой точке мира.

Напомним, 10 июня стало известно, что Хамовнический районный суд Москвы арестовал американского музыканта Майкла Трэвиса Лика по делу о сбыте наркотиков. Он будет находиться под стражей до 6 августа 2023 года.

Его обвиняют в организации бизнеса по сбыту запрещенных веществ, в который он привлекал молодых людей.