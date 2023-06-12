Asharq Al-Awsat: США бояться столкновения с ядерной мощью России и Китая Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты повернули свою ядерную стратегию в орудие борьбы с Россией и Китаем, чей союз вызывает в Вашингтоне самый большой страх. Такое заявление сделал журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли.

— По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500. Если добавить это к 1 500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3 000 российскими и китайскими ядерными боеголовками, — подчеркнул автор статьи.

Также Мудалли считает, что именно поэтому в Белом доме готовы на диалог с Россией без предварительных условий в вопросе о перезапуске СНВ-3 и разработки договора, который придет ему на смену.

По словам автора статьи, США хотят определить контроль над вооружениями от любых факторов, включая конфликт на Украине. При этом тип ограничений Вашингтон намерен избирать в зависимости от масштаба наращивания сил Пекина.

Ранее в издании Global Times уже утверждали, что союз России и Китая вызывает страх у Америки. При этом именно этот союз способен стабилизировать ситуацию во всем мире.

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