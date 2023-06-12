Sky News: военные на британской базе Конингсби обращаются в пищевые банки из-за кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные королевских Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании на крупной авиабазе Конингсби вынуждены обращаться в продовольственные банки из-за высокой инфляции, а также кризиса в стране. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Некоторые военнослужащие и их семьи были вынуждены воспользоваться пищевыми банками на фоне высокой инфляции и роста расходов, которые ввергают военных в кризис», - заявляет канал, ссылаясь на источники в военном ведомстве и документы ВВС.

Отмечается, что организованный на авиабазе пункт по сбору продуктов от военных поначалу был организован для помощи гражданам, но теперь им вынуждены пользоваться и летчики. Как передает телеканал, некоторые военные должны выбирать между «едой и топливом», из-за чего не всегда могут уехать домой с базы.

«Число обращений от военнослужащих или от их имени с просьбой о финансовой поддержке в одну из ключевых благотворительных организаций увеличилось более чем в два раза», - передает канал.

Напомним, год назад в Лондоне прошли протесты из-за рекордной инфляции в Великобритании.