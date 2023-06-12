Медведев назвал Майдан будущей российской площадью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в честь Дня России, который отмечается 12 июня, опубликовал в своем Telegram-канале пост, где назвал будущей российской площадью центральную площадь Киева – Майдан.

«Майдан незалежностi. Скоро - площадь России», - зампред Совбеза РФ.

Напомним, ранее Медведев заявил, что Украине, а также поддерживающие ее западные страны стараются сделать все для того, чтобы стереть Россию с лица Земли. Зампред Совбеза РФ призвал российскую сторону сконцентрироваться, после чего дать ответ.

Как писал сайт KP.RU, заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что Москве нужно полностью низложить украинский режим, перейдя в наступление. «Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление», - заявил тогда политик.

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