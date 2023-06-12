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НовостиЭкономика12 июня 2023 9:06

«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ

Проведение планового технического обслуживания согласовали всеми сторонами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ

«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу «Турецкому потоку» после завершения планового ежегодного техобслуживания. Об этом сказано в заявлении компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», - сказано в сообщении холдинга, опубликованном в понедельник, 12 июня.

Как отмечается в заявлении компании, проведение планового технического обслуживания заблаговременно согласовали всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, в начале мая этого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на голубое топливо. Как отметил глава ведомства, отношения с Москвой «находятся на высоком уровне» во всех секторах, в том числе энергетическом.