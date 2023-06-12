«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу «Турецкому потоку» после завершения планового ежегодного техобслуживания. Об этом сказано в заявлении компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», - сказано в сообщении холдинга, опубликованном в понедельник, 12 июня.

Как отмечается в заявлении компании, проведение планового технического обслуживания заблаговременно согласовали всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, в начале мая этого года министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на голубое топливо. Как отметил глава ведомства, отношения с Москвой «находятся на высоком уровне» во всех секторах, в том числе энергетическом.