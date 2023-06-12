В США допустили помилование Трампа даже при обвинительном приговоре Фото: REUTERS

Бывшего президента США Дональда Трампа могут помиловать даже в случае признания его вины в ненадлежащем хранении секретных документов. В обмен на это с него могут потребовать отказаться от участия в президентской гонке. К такому выводу пришли американские эксперты в беседе с РИА Новости.

— Я считаю, что, если его осудят, он отсидит минимальный срок и будет помилован тем, кто займет пост президента, — такое предположение сделал экс-помощник прокурора в округе Броуард Дэвид Кэннеди.

При этом он подчеркнул, что такая сделка может быть сигналом и для других американских политиков высокого уровня о том, что никакой гарантированной юридической неприкосновенности у них нет.

Также экс-помощница прокурора округа Колумбия Кэми Чавис заявила, что у Минюста Соединенных Штатов достаточно доказательств, чтобы признать Трампа виновным.

Есть и другое мнение, судя по которому, обвинительный приговор бывшего президента может подстегнуть его сторонников, поскольку он выполнил свои обещания перед ними.

Напомним, что ранее американский суд предъявил Дональду Трампу обвинения по 38 пунктам, а самая тяжелая статья, вменяемая экс-президенту, грозит до 20 лет лишения свободы.