МИД Китая опроверг слухи о поставках оружия военным из Чечни на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь опроверг заявления о том, что Пекин поставляет оружия и технику чеченским подразделениям для проведения специальной военной операции на Украине, отметив, что Китай не занимается разжиганием украинского конфликта, а стремится к мирному процессу урегулирования.

«Я не имею понятия о так называемых открытых доказательствах, о которых вы говорите», - заявил дипломат, отвечая на просьбу журналиста из Украины прокомментировать сообщения о поставках бронеавтомобилей из Китая военным из Чечни на территории проведения специальной военной операции.

Вэньбинь подчеркнул, что Пекин «неизменно придерживается объективной и справедливой позиции» по конфликту на Украине, стремясь к мирному диалогу.

Напомним, ранее в Китае заявили о готовности создавать условия для начала переговоров по украинскому кризису, указав на то, что сейчас стороны сталкиваются с трудностями в проведении переговоров.