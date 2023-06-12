Помощник Медведева сообщил, что политик считает Киев русским городом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фотография с российским флагом в центре Киева означает то, что Дмитрий Медведев считает город российским и Москва обязательно его вернет. Такое заявление сделал помощник зампреда Совета безопасности России Олег Осипов.

— Дмитрий Медведев считает, что Киев - наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником, — добавил Осипов.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев назвал Майдан будущей российской площадью в своем Telegram-канале, где он выложил пост с поздравлением с Днем России.

Также ранее политик опубликовал три возможных сценария распада Украины после завершения конфликта. По его словам, раздел Украины неизбежен, а в зависимости от того, по какому из вариантов он пройдет, будет выстраиваться дальнейшая политика.