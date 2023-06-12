Reuters: в Скандинавии пытаются «отменить» производителя Oreo за работу в России Фото: REUTERS

Американская компания Mondelez, занимающаяся производством таких популярных лакомств как Oreo, Toblerone, Milka, Alpen Gold и других, попала под попытку «отмены» со стороны скандинавских предпринимателей, из-за того что не прекратила работу на территории России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным агентства, несколько десятков крупных компаний из Норвегии, Дании и Швеции отказались работать с Mondelez, объясняя это тем, что американская компания продолжает деятельность в России, несмотря на уход большинства крупных зарубежных бизнесов.

Сообщается, что к попытке бойкота производителя сладостей присоединились такие компании как: SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, отели Strawberry, розница Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и другие. Представители Mondelez обратились к правительству Норвегии, пытаясь защитить свои вложения, так как в скандинавском регионе у компании внушительные активы.

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